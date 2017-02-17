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Kaymakam Sancaktutar Halkın Ayağına Giderek Onları Dinliyor

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Kaymakam Sancaktutar Halkın Ayağına Giderek Onları Dinliyor
Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar, halkın ayağına giderek onları dinliyor.

Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar, halkın ayağına giderek onları dinliyor.

Yığılca'da halk günü toplantısı Çamlı köyde düzenlendi. Kaymakam Furkan Sancaktutar her ay yapılacak olan halk toplantılarının ikincisini Çamlı köyünde düzenledi. Kaymakam Sancaktutar toplantı öncesinde Çamlı İlköğretim Okuluna giderek incelemelerde bulundu. Burada Çamlı Okul Müdüründen okul ve öğrencilerle ilgili bilgi aldıktan sonra öğrencilere okumaya teşvik amacıyla kitap dağıttı.

Okul ziyaretinin ardından toplantı için Çamlı Merkez Camisi toplantı odasına geçti. Toplantıda Kaymakam Sancaktutar'a Özel İdare Müdürü Ahmet Hayri Tekin, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz ve Vakıf Müdürü Sait Cesur eşlik ettiler.

Kaymakamımız Sancaktutar toplantıda vatandaşların sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinleyerek, sıkıntıların giderilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılacağını dile getirdi.

Kaymakam Sancaktutar Halkın Ayağına Giderek Onları Dinliyor

Kaymakam Sancaktutar Halkın Ayağına Giderek Onları Dinliyor

Kaymakam Sancaktutar Halkın Ayağına Giderek Onları Dinliyor

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