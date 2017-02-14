Kaymakam Sezgin Toprağa Verildi

Akciğer kanseri sebebiyle İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin'in cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Ayvacık...

Akciğer kanseri sebebiyle İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin'in cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Korubaşı köyünde toprağa verildi.

Dikili Kaymakamı Mustafa Sezgin'in cenazesi, İzmir'de düzenlenen törenin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Korubaşı Köyüne getirildi. Kaymakam Sezgin'in eşi Nurcan Sezgin ile çocukları taziyeleri kabul etti. Cenaze, Korubaşı köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.