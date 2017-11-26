Kaymakam Sırmalı, Edremit’in Nabzını Tutmaya Devam Ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, kamu hizmetleri ve diğer faaliyetlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatın nabzını tutmak üzere ziyaretlerine...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitim, sağlık, kamu hizmetleri ve diğer faaliyetlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatın nabzını tutmak üzere ziyaretlerine devam eden Kaymakam Ali Sırmalı ilçede faaliyet gösteren seyahat acenteleri ile muhtarları ziyaret etti.

Akçay Mahalle Muhtarı Pınar Avcı, Sarıkız Mahalle Muhtarı Nuray Günaçar, İkizçay Mahalle Muhtarı Selim Diril, Altınkum Mahalle Muhtarı Selma Kayacan, Altınoluk Mahalle Muhtarı Aydın Türker, Güre Mahalle Muhtarı Necati Tokuştepe ile bir araya gelen Kaymakam Ali Sırmalı muhtarlarla sohbet etti. Halka daha iyi hizmet sunulabilmesi adına mahallelerin eksiklerinin giderilmesin gerekliliğini belirten Kaymakam Sırmalı muhtarların istek ve önerilerini dinledi. Mahalle Muhtarları Kaymakam Sırmalı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken Kaymakam Sırmalı'nın ilgi ve alakasından dolayı da teşekkür ettiler.

Mahalle muhtarlarının ziyaretinin akabinde Edremit ilçede faaliyet gösteren turizm şirketlerini ziyaret eden Kaymakam Sırmalı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçedeki ulaşım konuları ve turizm sektörü ile ilgili konuların görüşüldüğü ziyarette açıklama yapan Kaymakam Sırmalı "İlçemizde bulunan tüm sektörleri ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunma gayreti içerisindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler; ilçemizde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların karşılaştıkları sorunlar ve çözümlerin tespiti konusunda oldukça faydalı geçmektedir" dedi.

Ziyaretler kapsamında sektörlerin, kurum ve kuruluşların istek ve taleplerinin neler olduğu, ilçede hangi konuların ön plana çıkması gerektiği, hangi konuların ve kurumların desteğe ihtiyacı olduğunun daha iyi tespit edildiği vurgulayan Kaymakam Sırmalı "Bu kapsamda ilçemizde bulunan sektörler, sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler vb. gibi birçok kurum ve kuruluşu ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi.