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Kaymakam Sırmalı, Zeytinyağı Fabrikalarını Ziyaret Etti

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Kaymakam Sırmalı, Zeytinyağı Fabrikalarını Ziyaret Etti
Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinin bulunduğu Edremit ilçesinde zeytinyağı fabrikalarını ziyaret eden Kaymakam Sırmalı gerçekleşen...

Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinin bulunduğu Edremit ilçesinde zeytinyağı fabrikalarını ziyaret eden Kaymakam Sırmalı gerçekleşen ziyaretlerde zeytinyağı üretimi hakkında bilgi aldı.

Edremit'in önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinyağının üretimi, satışı ve zeytinin dış piyasadaki yeri ile ilçe ve ülke ekonomisi açısından ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği ziyaretlerde fabrika üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Sırmalı zeytinyağı fabrikası direktörlerinden sektör ile ilgili bilgiler aldı.

Edremit İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak eşliğinde ilk olarak Edremit SS 78 Nolu Edremit TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifini ziyaret eden Kaymakam Sırmalı zeytin sıkma kontinü tesisinde incelemelerde bulundu. TARİŞ'te yağda asitlik tayininin yapılışını inceledi. Daha sonra çeşitli zeytin ve zeytinyağı firmaları ve Tarihi Zeytinyağı Müzesi ziyaret eden Kaymakam Sırmalı zeytinin hasattan sonra zeytinyağı olarak sofraya geliş sürecini hakkında bilgi aldı.

Zeytinyağı fabrikalarını ziyaret eden Kaymakam Sırmalı; "Edremit İlçemizde zeytinyağının kalitesinin artırılması adına ne yapılması gerekiyorsa desteğe hazırız" dedi.

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