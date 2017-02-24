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Kaymakam Sürücü, Gönül Aldı

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Kaymakam Sürücü, Gönül Aldı
Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İncirliova dereağzı mahallesine giderek, buradaki yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İncirliova dereağzı mahallesine giderek, buradaki yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Dereağzı mahallesindeki ziyarete, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilkay Çetinkaya katıldı.

İncirliova Dereağzı Mahallesi sakinlerinden Nurhayat Şahin, Sedat Şenel, Murat Ocakoğlu, Mehmet Ocakoğlu, Hüseyin Arıcı ve Ali Akcan'ı evlerinde ziyaret eden Kaymakam Sürücü, vatandaşların taleplerini dinleyerek, sohbet etti.

Sürücü devlet olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını ifade ederek, "Yaşlılarımızı ve engelli vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onların yalnız olmadığını, her zaman yanlarında olduğumuzu, varsa sorunlarını ve taleplerini alıyoruz. Bizlere kapılarını açan hane sahiplerine göstermiş oldukları misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi.

Mahalle sakinleri, Kaymakam Ediz Sürücü'nün kendilerini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler.

Kaymakam Sürücü, Gönül Aldı

Kaymakam Sürücü, Gönül Aldı

Kaymakam Sürücü, Gönül Aldı

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