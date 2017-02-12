Kaymakam Sürücü, Külliye Ve Cami İnşaatını İnceledi

Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Müftülük Külliyesi ve Merkez Cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Müftülük Külliyesi ve Merkez Cami inşaatında incelemelerde bulundu.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İlçe Müftüsü Fetullah Uydaş ile birlikte; İncirliova Cumhuriyet mahallesinde inşaatı devam etmekte olan, Müftülük Külliyesi ve Merkez Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Camii ve Külliye Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Savattin Akar'dan inşaatın yapım aşaması hakkında bilgi aldı. Kaba inşaatının büyük bir kısmının bitme aşamasında olan caminin kubbe yapımına geçildiği görüldü.

Kaymakam Ediz Sürücü, inşaatın bu aşamaya kadar gelmesinde yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, hayırseverlerin desteklerinin devamı temennisinde bulundu.