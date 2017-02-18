Kaymakam Taşdan, Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Bozyazı Kaymakamı Hayati Taşdan, İlçe Müftülüğünce düzenlenen toplantıda din görevlileriyle bir araya geldi.

Bozyazı Kaymakamı Hayati Taşdan, İlçe Müftülüğünce düzenlenen toplantıda din görevlileriyle bir araya geldi.

Müftülük Konferans Salonunda yapılan toplantıya Bozyazı Kaymakamı Hayati Taşdan'ın yanı sıra Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve müftülük personeli katıldı. Bozyazı Müftüsü Bebek, slayt gösteri eşliğinde müftülük olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Kaymakam Taşdan'ı bilgilendirdi.

Bebek'in sunumunun ardından konuşan Taşdan, toplumun kanaat önderi olan din görevlilerinin, toplumu ahlaken yüceltecek görevler ifa etmeleri sebebiyle kendilerini yetiştirmeleri, topluma örnek olacak davranışlar sergilemeleri, birleştirici ve bütünleştirici rol üstlenmelerinin önemine vurgu yaptı. Taşdan, "Yaptığınız iş çok önemli. Din hizmetlerinin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi sizlerin sayesinde olmaktadır" dedi.

İlçe müftülüklerinin her ay düzenli olarak yapmış oldukları bu toplantılara görev yaptığı diğer yerlerde de katıldığını, bu toplantıların faydalı olduğunu ve önemsediğini belirten Taşdan, "Din görevlileri çalıştığı yerlerde, vatandaşları yakından tanıma fırsatına sahip. Bu sebeple bölgenizde, çevrenizde yardıma muhtaç, engelli ve bakıma muhtaç insanları tespit ederek bizimle paylaşmanız faydalı olacaktır" diye konuştu.

Taşdan, din görevlilerinin istek, öneri ve sorunlarını da dinledi.