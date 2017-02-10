Kaymakam Taşdan’a ’Hayırlı Olsun’ Ziyaretleri Sürüyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yeni göreve başlayan Kaymakam Hayati Taşdan'a "hayırlı olsun" ziyaretler sürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yeni göreve başlayan Kaymakam Hayati Taşdan'a "hayırlı olsun" ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Cingöz, TCSG-309 Komutanı Yüzbaşı Erhan Çevik ve Anamur Emniyet Müdürü Mevlüt Baran, ilçede yeni göreve başlayan Kaymakam Hayati Taşdan'ı makamında ziyaret ettiler.

Anamur Kaymakamı Cengiz Cantürk, Taşdan'a yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı sohbet ve görüş alışverişinin ardından Taşdan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretçilere teşekkür etti.