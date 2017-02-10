Kaymakam Tekbıyıkoğlu’ndan Özel İdare Ekiplerine Ziyaret

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, karla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten özel idare personelini ziyaret etti.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, karla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten özel idare personelini ziyaret etti.

Kaymakam Tekbıyıkoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür ederek, "Fedakarca çalışan arkadaşlarımız, 24 saat uyumadan çalışan kardeşlerimiz var. Köylü vatandaşlarımız sıkıntı çekmesin diye gecesini gündüzüne katan ekiplerimiz, insan boyunu aşan karları temizliyor. Köy yollarımızı yağan kar yağışına rağmen açık tutan özel idare ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Tekbıyıkoğlu'na İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Zafer Bayram, İl Genel Meclis Üyesi Erhan Akarsu, Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyr Ergezen de eşlik ederek, ekiplere başarılarından dolayı teşekkür ettiler.