Kaymakam Tekbıyıkoğlu’ndan Taziye Ziyareti

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, taziye ziyaretlerine katıldı.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, taziye ziyaretlerine katıldı.

Kaymakam Tekbıyıkoğlu, beraberindeki Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Zafer Bayram ile Taşharman köyünde vefat eden Taşharman Köyü Muhtarı Abuzer Demir'in amcası Sait Demir ve Tahtısüleyman Mahallesi'nde vefat eden Sıtkı Kazgöl'ün annesi İffet Kazgöl'ün taziyesine katılarak, yakınlarına başsağlığında bulundu.