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Kaymakam Türköz, İmam Hatip Ortaokulu Ve Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

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Kaymakam Türköz, İmam Hatip Ortaokulu Ve Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Bengi Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü...

Bengi Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Mehmet Çalışır İmam Hatip Ortaokulu ve Mehmet Çalışır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun toplantı salonunda, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinin ardından, öğrencilerle sohbet edip kitap okumanın önemine değinen ilçe kaymakamı, kitap okumanın kişisel gelişime sağladığı faydaları belirtti. Bunun yanı sıra akademik çalışmalardan sonra yorulan öğrencilerin kitap okuyarak zihinlerini dinlendirebileceğini dile getirdi.

Tecrübelerin insan hayatında ki önemine değinen İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz, tecrübe kazanmanın en zor yolunun yaşayarak kazanılan tecrübeler olduğunu söyledi. Harun Reşit'in bir hikayesini öğrencilerle paylaşarak, toplantı salonunda keyifli anların yaşanmasını sağladı. İnsan hayatındaki kritik dönemlerden dolayı bazı şeyleri zamanında yapmanın başarıya ulaşmak için büyük önem teşkil ettiğini belirtti. Merkezi Ortak Sınavlara da değinen İlçe Kaymakamı "İyi bir hayat için iyi bir meslek, iyi bir meslek için iyi bir üniversite, iyi bir üniversite için ise iyi bir lisenin öneminin büyük" dedi.

Okuma etkinliğinin ardından Anadolu İmam Hatip Lisesi sınıflarını ziyaret eden protokol üyeleri öğrencilerle keyifli bir sohbet ortamında onlara tavsiyelerde bulunup tecrübelerini paylaştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu öykü, şiir, resim gibi yarışmalara katılım, özel gün ve etkinliklerde görev almanın bireysel gelişim için önemine değindi. Başarı dilek ve temennileriyle sınıflardan ayrılan protokol üyeleri, okul idarecilerinden bilgi alındıktan sonra okuldan ayrıldı.

Kaymakam Türköz, İmam Hatip Ortaokulu Ve Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Kaymakam Türköz, İmam Hatip Ortaokulu Ve Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Kaymakam Türköz, İmam Hatip Ortaokulu Ve Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Kaymakam Türköz, İmam Hatip Ortaokulu Ve Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

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