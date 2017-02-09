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Kaymakam Türköz Kırsal Mahalleri Ziyaret Etti

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Kaymakam Türköz Kırsal Mahalleri Ziyaret Etti
Havran Kaymakamı Ahmet Türköz bir süre önce atandığı yeni görevi sonrasında ilçenin kırsal mahallerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geliyor.

Havran Kaymakamı Ahmet Türköz bir süre önce atandığı yeni görevi sonrasında ilçenin kırsal mahallerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geliyor.

Son olarak Havran'ın Kocaseyit ve İnönü Kırsal Mahallerinde ziyaretlerde bulunan Kaymakam Ahmet Türköz vatandaşlar ile bir araya geldi. İlk olarak Kocaseyit Köyünü ziyaret eden Kaymakam Türköz Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın mezarını ziyaret etti. Daha sonra tören park ve Kocaseyit Müzesini gezen Kaymakam Türköz yetkililerden bilgi aldı.

Kocaseyit ve İnönü Kırsal Mahallerinde Pazar yeri ve köy kahvelerine de uğrayan Havran Kaymakamı Ahmet Türköz esnaf ve vatandaşlar ile sohbet etti istek ve şikayetlerini birinci ağızdan dinledi.

Türköz ve beraberindeki heyet daha sonra okulları ziyaret ederek yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Türköz Kırsal Mahalleri Ziyaret Etti

Kaymakam Türköz Kırsal Mahalleri Ziyaret Etti

Kaymakam Türköz Kırsal Mahalleri Ziyaret Etti

Kaymakam Türköz Kırsal Mahalleri Ziyaret Etti

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