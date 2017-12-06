Kaymakam Uçar, Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya...

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Kahvaltı programına Kaymakam Meral Uçar, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reha Saydan, YYÜ Kamu Yönetimi Bölümünden Yrd. Doç. Tekin Avaner ile çok sayıda öğrenci katıldı. Programa yoğun katılım sağlayan öğrencilerle kahvaltı yapan Kaymakam Uçar; üniversitelerin, ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Öğrencilerden ülkemizin daha ileri seviyelere ulaşması için daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade eden Uçar, Tuşba Kaymakamlığı Proje Ofisi ve ekibinden bilgi noktasında yardım alabileceklerini ve gönüllü olarak projelerde yer alabilmeleri konusunda Tuşba Kaymakamlığı olarak destek sunacaklarını belirtti.

Duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise, "Tuşba Kaymakamımız Meral Uçar Hanımefendiyi daha önce makamında ziyaret etmiştik. Kaymakamımız iade-i ziyarette bulunarak, bizleri bir araya getirdi ve çok mutlu etti. Teşekkürlerimizi iletiyoruz" dediler.