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Kaymakam Uçar Yaşlı Çifti Ziyaret Etti

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Kaymakam Uçar Yaşlı Çifti Ziyaret Etti
Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 110 ve 103 yaşında olan Sayıner çiftini ziyaret etti.

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 110 ve 103 yaşında olan Sayıner çiftini ziyaret etti.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, beraberinde Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas ve vakıf personelleri ile birlikte Altıntepe Mahallesinde oturan 110 yaşında olan Hüseyin Sayıner ve 103 yaşında olan Rahime Sayıner çiftini evlerinde ziyaret etti. Çocukları olmadığı için aile yakınlarına ait evde kendilerine verilen bir odada kalan yaşlı çiftin tek geçim kaynakları olan yaşlılık aylığı olup Tuşba Kaymakamlığı SYDV'ye bağlı aşevi tarafından sıcak yemek yardımı yapılıyor. Yaşlı çift ile bir süre sohbet eden Kaymakam Uçar, odalarının her türlü tefrişatının Kaymakamlıkça yapılacağı ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Kaymakam Uçar Yaşlı Çifti Ziyaret Etti

Kaymakam Uçar Yaşlı Çifti Ziyaret Etti

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