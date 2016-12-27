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Kaymakam Uzan’dan Nöbet Tutan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

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Kaymakam Uzan’dan Nöbet Tutan Güvenlik Güçlerine Ziyaret
Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçenin çeşitli noktalarda gece gündüz demeden nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçenin çeşitli noktalarda gece gündüz demeden nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, İlçe Garnizon Komutanı Ömer Aktaş ve İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, ilçe girişlerindeki güvenlik yerlerini ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı. Kaymakam Uzan, "Gece gündüz, sıcak soğuk demeden halkımızın can ve mal güvenliği için çalışan fedakâr emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederim. Onlar bu ülkenin olmazsa olmazlarıdır. Gerektiğinde canı pahasına da olsa suçluları yakalayarak adalete teslim ederler. Hukuk kurallarının ihlal edildiği her noktada devreye girerek müdahale eder, suçluları toplumdan uzaklaştırarak halkımıza refah bir ortam sağlarlar" diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin yaşadıkları mesleki zorluklarına dikkat çeken Uzan, "Bu meslek oldukça önemli olup toplum içinde kargaşayı ve sorunları önlemektedir. Gerektiğinde huzuru sağlamak için canını verip şehit olanlar asla unutulmamıştır. Onlar toplum içinde çıkabilecek sorunlara karşı daima önlem alarak koruma sağlamaktadırlar. Gece evimizde rahat bir şekilde uyumamızı, 7 gün 24 saat nöbet tutan bu güvenlik güçlerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Uzan’dan Nöbet Tutan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Kaymakam Uzan’dan Nöbet Tutan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Kaymakam Uzan’dan Nöbet Tutan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Kaymakam Uzan’dan Nöbet Tutan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

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