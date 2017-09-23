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Kaymakam Ve Başkan Çocukluklarına Döndü

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Kaymakam Ve Başkan Çocukluklarına Döndü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında açılan SADER Etnografya müzesinde Sarıgöl...

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında açılan SADER Etnografya müzesinde Sarıgöl ve çevresinde eskiden oynanan çocuk oyunlarına ait araçlar sergilendi. Sergiyi gezen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk eski oyuncakları kullanarak çocukluklarına geri döndü.

Sarıgöl'de SADER Etnografya müzesinde Sarıgöl ve çevresinde eskiden oynanan çocuk oyunları araçları sergileniyor. Sergiyi gezen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk eskiden çocukların sokaklarda oynadıkları oyun araçları hakkında SADER yetkilisi Haydar Severoğlu'ndan bilgiler alarak oyun araçlarını denedi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, kuş vurmakta kullanılan sapanı denerken, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile birlikte tel yapımı tekerleği birlikte kullandı. Kaymakam Kılınç ve Başkan Selçuk tahta üzerine çakılan çiviler ile küçük 5 kuruşun top niyetine kullanıldığı futbol tahtasında da karşılıklı bir maç yaptı. Oynanan maç 4-4 berabere biterken Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, bu tür değerleri koruyan Sarıgöl SADER yetkililerine teşekkür etti. Kaymakam Çetin Kılınç, "Zamanımızda böyle oyunlar artık yok. Unutulmaya yüz tutmuş değerleri tekrar yaşatmanız çok güzel bir olay" dedi.

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