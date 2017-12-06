Kaymakam Ve Başkan Sahil Yolu Çalışmalarını İnceledi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak yapımı devam eden Sahil Yolu Projesinin çalışmalarını denetledi.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak yapımı devam eden Sahil Yolu Projesinin çalışmalarını denetledi.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve beraberindeki Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni'yle birlikte Kahta'nın Atatürk Barajı kıyısında yapımı devam eden sahil yolu çalışma alanına gidip yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahta'da yapılacak olan sahil yolu 7 kilometre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 820 kilometrekareye kadar uzanan bir deniz görüntüsüne sahip olacak.