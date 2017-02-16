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Kaymakam Ve Başkandan Külliye Ziyareti

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Kaymakam Ve Başkandan Külliye Ziyareti
İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Osman Sargın, 2018 yılındaki fetih kutlamalarının cumhurbaşkanlığı himaye projesine girmesi için...

İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Osman Sargın, 2018 yılındaki fetih kutlamalarının cumhurbaşkanlığı himaye projesine girmesi için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'yı ziyaret etti.

İznik'in fetih kutlamalarına destek isteyen Belediye Başkanı Osman Sargın, "Medeniyetler başkenti. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz İznik'in Osmanlı tarafından fethinin 686. yıl dönümü kutlamaları hakkında bilgi verdik. İznik ile ilgili projelerimizi kendilerine sunarak desteklerini istedik. Ayrıca İznik'in fethi kutlamalarının Cumhurbaşkanlığı himaye projeleri arasında yer alması hususunda destek istedik. Dolu dolu bir fetih kutlaması yapmak istiyoruz" dedi.

Genel Sekreter Fahri Kasırga, ziyaretlerinden dolayı İznik heyetine teşekkür etti.

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