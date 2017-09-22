Kaymakam Ve Başkanı ’Matrak’la Karşıladılar

İzcilik Kampını ziyaret eden Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, öğrenciler tarafından kökeni Osmanlı Devletine...

İzcilik Kampını ziyaret eden Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, öğrenciler tarafından kökeni Osmanlı Devletine dayanan matrak oyunuyla karşılandı.

Kırkağaç Çam Festival alanı içerisinde yer alan Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Kampını ziyaret eden Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ü, öğrenciler "Matrak" oyunuyla karşıladı.

Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Kampını ziyaret eden ve öğrencilerle buluşan Kaymakam Yılmaz ve Başkan Gedüz, büyük çekişmeye sahne olan "Matrak" oyununu izlerken eğlenceli dakikalar yaşadı. Yılmaz ve Gedüz, matrak oyununun yanı sıra, okçuluk ve müzik eğitimi alan öğrencilerin çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Gedüz, öğrencilerle bol bol sohbet ederken, yarışmaları ilgiyle takip etti.