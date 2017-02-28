  • BIST 87.478
  • Altın 146,791
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8575
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

Kaymakam Yaman, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

» »
Kaymakam Yaman, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Muhtarlar Derneğine iade-i ziyarette bulunarak, ilçe bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Muhtarlar Derneğine iade-i ziyarette bulunarak, ilçe bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar Derneğinde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Hasan Yaman ile İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam ve ilgili kurum müdürleri hazır bulundu. Kaymakam Hasan Yaman, dernek lokalinde muhtarla tanışarak onların sorunlarını dinledi. Özellikle su ve yol konularında muhtarların talep ve görüş ve şikayetlerini aldı. İlgili birimlerce sorunlar hakkında gerekli notların alınması talimatını vererek bu konularda gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılacağını kaydetti.

"Amacımız vatandaşa hizmet etmek olmalıdır"

Kaymakam Yaman, "Ben sizleri mesai arkadaşlarımdan ayrı tutmuyorum. Sizler seçilmiş muhtarlarımızsınız. Bazı yaşadığımız olaylardan vatandaş ile muhtarlar arasında diyalog eksikliği yaşandığını görüyorum. Muhtarlar seçildikten sonra herkesin muhtarı oluyor. Asıl olan vatandaşın sorununu çözmek olmalıdır. Vatandaşı bunaltmaya gerek yok. Sizler köylerinizde mahallelerinizde vatandaşa yardımcı olacaksınız. Biz de sizlere yardımcı olacağız. Amacımız vatandaşa hizmet etmek olmalıdır. Burada eksiklikler noktasında gerekli notlarımızı aldık. Gerekli çalışmaları yaparak eksiklerin giderilmesi için mücadele vereceğiz" dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can da, muhtarları son günlerde yaşanan hırsızlık, yaralanma, aile içi şiddet, hayvan hırsızlığı ve kazı işleri konularına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak olaylardan kendilerine haber vermelerini istedi.

Kaymakam Yaman, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kaymakam Yaman, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kaymakam Yaman, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaymakam Yaman, Muhtarlarla Bir Araya Geldi28 Şubat 2017 Salı 18:38
  • İhl Mezunları 28 Şubat’ın Yıl Dönümünde Bir Araya Geldi28 Şubat 2017 Salı 18:33
  • Köylüler Kızılay’a Kan Bağışında Bulundu28 Şubat 2017 Salı 18:28
  • Çanakkale’de Ürolojik Laparoskopi Eğitiminde 2. Etap28 Şubat 2017 Salı 18:28
  • Altıeylül’de Ata Sporuna İlgi28 Şubat 2017 Salı 18:28
  • Kırıkkale’de Gerçeğini Aratmayan Tatbikat28 Şubat 2017 Salı 18:18
  • Sakarya’da ’İstihdam Seferberliği’28 Şubat 2017 Salı 18:13
  • Mutlugiller Öykü Yarışmasının Kazananları Ödüllerini Aldı28 Şubat 2017 Salı 18:08
  • Personele "Harcama Belgeleri Yönetmeliği" Eğitimi28 Şubat 2017 Salı 18:03
  • Anaokulu Öğrencilerine Yangın Eğitimi28 Şubat 2017 Salı 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti