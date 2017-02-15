Kaymakam, Ygs’ye Girecek Öğrencilerle Buluştu

Çamardı kaymakamı Batuhan Bingöl, Çamardı Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Çamardı kaymakamı Batuhan Bingöl, Çamardı Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Çamardı İmam Hatip Lisesini ziyarette bulunan kaymakam Bingöl, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'na girecek öğrencilerle bir araya geldi. Samimi bir sohbet havasında geçen buluşmaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eke ve Abdulgani Özkan da katıldı.

YGS'de ter dökecek öğrencilerin geleceğin büyük Türkiye'sini oluşturacağına değinen Kaymakam Bingöl, "Özveriyle çalışarak gelecekte sahip olacakları mesleği seçmek adına üniversiteye girişin ilk adımı olan YGS'de ter dökecek öğrencilerimizin geleceğin büyük Türkiye'sini oluşturacak en değerli varlığımızdır. Tüm sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, öğrencilerin başarılı olmaları için ellerinden gelen çalışmayı yapan okul yöneticileri ve öğretmenlere de teşekkür ederim." dedi.