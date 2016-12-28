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Kaymakam Yılmaz’a Hoş Geldin Ziyareti

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Kaymakam Yılmaz’a Hoş Geldin Ziyareti
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile bazı oda ve dernek yöneticileri, Bodrum Kaymakamlığı görevine yeni atanan Bekir Yılmaz'a hoş geldin ziyaretinde...

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile bazı oda ve dernek yöneticileri, Bodrum Kaymakamlığı görevine yeni atanan Bekir Yılmaz'a hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesine istinaden ilçemize atanan Bekir Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Başkan Mehmet Kocadon'a; Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Taner Uslu, Kemal Orman ve Turgay Kaya, Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Emre Köroğlu, Denizciler Derneği Bodrum Şube Başkanı Mustafa Demiröz ve Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya eşlik etti.

Ziyarette Başkan Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'a hoş geldiniz diyerek yeni görevinde başarılar diledi. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Kocadon ve beraberindekiler, kaymakam ile Bodrum yarımadası hakkında da çeşitli bilgileri paylaştı.

Kaymakam Yılmaz’a Hoş Geldin Ziyareti

Kaymakam Yılmaz’a Hoş Geldin Ziyareti

Kaymakam Yılmaz’a Hoş Geldin Ziyareti

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