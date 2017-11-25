Kaymakam Zengince Karabayır Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Karabayır Mahallesine yaptığı ziyarette ilk olarak Şehit Annesi Sultan Koçhan'ı ziyaret etti.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Karabayır Mahallesine yaptığı ziyarette ilk olarak Şehit Annesi Sultan Koçhan'ı ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette şehit annesi ile yakından ilgilenen Kaymakam Zengince, her zaman ailenin yanında olduklarını söyledi. Şehit annesi Sultan Koçhan, kendisini ziyaret eden Kaymakam Zengince'ye teşekkür ederek "Buraya kadar gelip benim halimi hatırımı sormanız kadar güzel bir hediye olamazdı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bu gün buraya gelerek beni ne kadar mutlu ettiniz bilemezseniz" şeklinde konuştu.

Mahalleye yeni yapılan okulda da incelemelerde bulunan Kaymakam Zengince, burada yetkililerden bilgiler aldı. Mevcut okulda eğitim- öğretim gören öğrencilerle de fotoğraf çektiren Zengince, burada görevli öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Mahalle halkı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Zengince, daha sonra mahalle muhtarı Mustafa Sevinç'den mahallenin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Zengince'ye İlçe Jandarma Komutanı Özkan Topal ve SYD Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş de eşlik etti.