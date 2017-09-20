Kaymakam’dan Hacıkebir İlkokulu’nun Yıkılmasına Tepki Gösteren Köy Sakinlerine: Okul Kısa Sürede Yapılacak

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde, ilkokulun kısa sürede yapılacağı açıklandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde, ilkokulun kısa sürede yapılacağı açıklandı.

Köyde ilkokulunun yıkım kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül yaptığı açıklama ile halkı bilgilendirdi ve en kısa sürede okulun yapılacağını söyledi.

Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül okulun kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada, "7 Eylül 2017 günü yazıya göre okul depreme dayanıklı değildir, bu okul acilen kapatılmalıdır. Burada bize düşen görev acilen bir plan yapmak. Bu çocukları eğitimden mahrum bırakmamak için ne gerekiyorsa acilen yapılmasıdır. Biz bu konuyu milli eğitim müdürümüzle, valimizle görüştük, neler yapabiliriz diye çalışmalar yaptık. Taşımalı eğitim sistemiyle köydeki hem ilköğretim öğrencileri hem de ortaöğretimdeki öğrencileri diğer köylere dağıtmak zorunda kaldık. En kısa sürede de okulumuzu yapacağız. Okul 1982'de yapılmış, 1989'da da eğitim öğretime başlamış. Okulu ne biz kapatıyoruz ne de Milli Eğitim Müdürlüğü. Bunu, bakanlık kararı sonucu kapatmak zorundayız. Ben şimdi öğrencileri bu okula alamam. Yarın Allah korusun herhangi bir şey yaşansa bunun hesabını veremem. Evet, şimdi sizin bir okulunuz var. Biz bunu muhtarımıza söyledik. Söyledik ki ilköğretimi birleştirilmiş sınıfa alalım, öğretmen arkadaşımızı görevlendirelim. Lakin bu teklifimizde kabul edilmedi. 5 köyden taşımalı eğitim imkanı sunduk. Diğer köy muhtarları dilekçe verdi. Hacıkebir ilkokulu kapanıyorsa biz çocuklarımızı başka bir yere gönderemeyiz. Çavdarhisar'a taşınmasını istiyoruz dediler. 25 Ağustos da öğretmen atamaları geldi. Hacıkebir ilkokulumuza da geldi. Ben dahil eşimin tayinini de oraya istedim. Lakin okulun kapatma tarihi 7 Eylül. Yazı o tarihte geldi. Vali beyin bizlere talimatı şu şekilde "Öğrenciler eğitim ve öğretime devam etsinler en kısa sürede okulu yapacağız" oldu. Devletin verdiği bir müfredat var. Müfredatta denilen 10 öğrencinin altında olan sınıf ve okullar birleştirilir. Bu durumda benim yapabileceğim başka bir şey yok" ifadelerini kullandı. (YD -EFE)