Kaymakamdan Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

Bursa'nın Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, eşi ile birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Bursa'nın Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, eşi ile birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Yenişehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Kaymakam Suat Seyitoğlu'nu karşılarında gören huzurevi sakinleri şaşırdı. Yaşlılarla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Suat Seyitoğlu, "En değerli varlıklarımız olan ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yön gösteren büyüklerimizi her zaman hatırlayacağız. Bu ziyaretleri sıklaştıracağız. Kendilerini yalnız hissetmemeleri için gereken özeni göstereceğiz" dedi.