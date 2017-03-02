Kaymakamdan Soba Zehirlenmesine Detektörlü Önlem

Aydın'da Buharkent İlçe Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, soba zehirlenmelerini önlemek için karbonmonoksit detektörü dağıttı.

Aydın'da Buharkent İlçe Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, soba zehirlenmelerini önlemek için karbonmonoksit detektörü dağıttı.

Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı tarafından Aydın'da ilk kez uygulanan proje kapsamında kış aylarında sıkça karşılaşılan soba zehirlenmelerinin önüne geçebilmek için daha önce kaymakamlık tarafından ücretsiz kömür dağıtılan ailelere 160 adet detektör verildi. Projeyle ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Arabacı, "Kış mevsiminde ısınma amacıyla kullanılan soba, baca ve şofbenlerden kaynaklanan zehirlenmelerde artış görülmektedir. Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden her yıl binlerce kişi özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Konuyla ilgili halkımızın dikkatini çekmek ve bu konuda toplum bilinci oluşturmak amacıyla ilçe merkezimizde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan kömür yardımında bulunduğumuz vatandaşlarımıza 160 adet karbonmonoksit detektörü dağıttık. Detektörlerin bir kısmını kömür verdiğimiz vatandaşlarımızı evlerinde bizzat ziyaret ederek ulaştırdık. Detektörlerin nasıl kullanılacağını ve soba zehirlenmelerini önlemek için neler yapılması gerektiğini anlattık" dedi.

Detektör verilen isimler açıklanmadı

Kaymakamımız Mehmet Deniz Arabacı, İlçe Yazı İşleri Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile önce merkez mahalle muhtarlarını ziyaret ettiklerini, ardından da esnaf ve aileleri ziyaret hem dağıtımı hem de bilgilendirmeyi yaptıklarını ifade etti. Dağıtım yapılan vatandaşların isimleri ve fotoğraflarının Kaymakamlık prensipleri gereğince saklı tutulduğunu belirtti.