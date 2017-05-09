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Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Sona Erdi

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Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Sona Erdi
Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Konyaaltı Belediyesi oldu.

Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Konyaaltı Belediyesi oldu.

Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası tamamlandı. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı. Kamu kurumları arasında geleneksel olarak gerçekleştirilen turnuvada 252 sporcu, dörderli gruplar halinde oluşturulan takımlarda bir ay süresince kıyasıya mücadele etti.

Konyaaltı Belediyesi Mali Hizmetler, İmar ve Basın-Yayın Müdürlüğü'nün çalışanlarından oluşturulan takım ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü takımı final oynadı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 tamamlandı. Penaltı atışlarıyla belirlenen karşılaşmanın kazananı ve de turnuvanın şampiyonu Konyaaltı Belediyesi oldu.

Konyaaltı Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç sonrası düzenlenen seremoniyle dereceye giren takımlara kupaları verildi. Kaymakamlık Futbol Turnuvası Şampiyonu Konyaaltı Belediyesi Mali Hizmetler, İmar ve Basın Yayın Müdürlüğü olurken, ikinci Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü, üçüncü Sahil Güvenlik Komutanlığı, dördüncü ise Konyaaltı Belediyesi Park-Bahçeler Müdürlüğü oldu. Turnuvanın şampiyonu Konyaaltı Belediyesi kupasını alırken, oyuncular da kupa coşkusunu yaşadı. Futbolcuların coşkusuna Konyaaltı Belediyesi'nin birim müdürleri de eşlik etti.

Kamu kurumları çalışanları arasında gerçekleştirilen turnuva ile kurumlar arasında ilişkilerin daha da pekiştiğine inandığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turnuvanın kazanan tarafı olmaktan da ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ettiğini belirtirken, emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür etti.

Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası Sona Erdi

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