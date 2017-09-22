Kayseri Adliyesi’nde ’Özel Güvenlik’ Dönemi

Kayseri Adliyesi'nin güvenliğini sağlayan polislere ek olarak, ilk etapta 10 özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye güvenliğinin artırılması amacıyla bir süre önce Adalet Bakanlığı'nın onayıyla özel güvenlik ihalesine çıktı.
İhale sürecinin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan Balıkesir, Ayvalık'tan Cunda Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri bünyesinde 10 özel güvenlik görevlisi Kayseri Adliyesi'nde göreve başladı.
Özel güvenlik görevlileri, adliye koridorlarının yanı sıra duruşma salonlarının güvenliğinden de sorumlu olacak.
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