Yıllardır Kayseri futboluna hizmet eden Mehmet Karabacak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda görev yapan ve herkes tarafından çok sevilen Mehmet Karabacak (60) yaşında hayata gözlerini yumdu. Karayollarından çalıştıktan sonra emekli olan ve daha sonra Kayseri Amatör Spor Kulüplerinden görev alarak hizmet eden Mehmet Karabacak'ın ölüm haberi tüm Kayseri Spor camiasını yasa boğdu. Önceki gün anıdan rahatsızlanan Mehmet Karabacak kaldırıldığı hastaneden bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. 1956 doğumlu olan Mehmet Karabacak, bugün Erkilet Gümüşcu Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Erkilet'te toprağa verilecek.
- BIST 77.028
- Altın 128,113
- Dolar 3,5108
- Euro 3,6690
- Samsun 6 °C
- İstanbul 0 °C
- Ankara 0 °C
- İzmir 4 °C
- Ordu 5 °C
- Sinop 6 °C
- Giresun 7 °C
- Amasya 4 °C
- Rize 3 °C
- Trabzon 7 °C
- Geleceğin İktisatçılarına Kariyer Planlaması Anlatıldı
- Yozgat’ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi
- Kuraklık Zeytini Vurdu, Üreticiler Dertli
- Özışık; "15 Temmuz Direniş Ve Diriliş Demektir"
- Yurtta Hava Durumu
- Sigarayı Bırakana Yemek Bedava
- "Son Kale Türkiye" Bafra’da Sahnelendi
- Kayseri Amatör Camiasının Duayen İsmini Kaybetti
- Borsada Yatırım Yapmayı Düşünen Küçük Yatırımcıya Öneriler
- İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu
- Bursa’da Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 1 Ölü 1 Yaralı
- Çatıdan Düşen Kar Kütlesi, 5 Otomobili Hurdaya Çevirdi
- 15 Temmuz Şehitlerinin Yakınlarına Yapılacak Yardımlar Ve İsimlerinin Yaşatılmasıyla İlgili Başbakanlık Genelgesi
- Gıda Ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Ve Değerlendirme Komitesi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi
- Adana’da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı
Kayseri Amatör Camiasının Duayen İsmini Kaybetti
Yıllardır Kayseri futboluna hizmet eden Mehmet Karabacak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Geleceğin İktisatçılarına Kariyer Planlaması AnlatıldıAdnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik kariyer planlaması konferansı düzenlendi.
Kuraklık Zeytini Vurdu, Üreticiler DertliTürkiye'de zeytin ağacı varlığı ve zeytin üretimi ile ilk sıralarda yer alan Aydın'da yaşanan kuraklık zeytinciyi de perişan etti.
Özışık; "15 Temmuz Direniş Ve Diriliş Demektir"Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci Süleyman Özışık'ın katıldığı "15 Temmuz Bir Milletin Yeniden Dirilişi Anlatılıyor" adlı konferans AKM'de gerçekleştirildi.
"Son Kale Türkiye" Bafra’da SahnelendiSamsun Bafra Belediyesi tarafından organize edilen Gözyaşı Grubu'nun hazırladığı "Son Kale Türkiye" adlı tiyatro oyunu izleyicilerin büyük ilgisini çekti.
Kayseri Amatör Camiasının Duayen İsmini KaybettiYıllardır Kayseri futboluna hizmet eden Mehmet Karabacak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
- Sigarayı Bırakana Yemek Bedava
- Kazada Ölen Genç Kızın Organları 4 Hastaya Umut Oldu
- Mut’ta Eğitime Kar Engeli
- Sinop’ta Yerel Gazeteler Yeni Yönetmelik Hakkında Bilgilendirildi
- Bursa’dan Halep’e 40 Tır Yardım
- Samsun’da 1 Ton Tarihi Geçmiş Gıda Ele Geçirildi
- Bu Da ‘Notvivor’
- Barınakta Aç Kalan Köpeklerin Birbirlerini Yedikleri İddiası
- Şimşirgil: “İlk Darbe Fatih’e Yapıldı”
- Bursalı Hemşirelerden ’Dönerse Senindir’ Filmine Tepki
- Antalya’da Kardan Yolu Kapanan Yaylada 6 Kişilik Aile Ve 300 Koyun Kurtarıldı
- Diyarbakır’dan Halep’e 6 Tır Yardım
- Tika’dan Senegal Mesleki Eğitim Bakanlığı’na Büro Ve Bilişim Malzemeleri Desteği
- Enerjisa İle Büyükşehir Belediyesi Arasında Akıllı Şehir Protokolü
- ’Turisti Kazanan, Geleceği Kazanır Projesi" Eğitim Semineri
- Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
- Ordu Hes Zengini
- Doğu’da Kar, Aydın’da Bahar
- Mhp’lilerden Halep’e 40 Tır Dolusu Yardım Malzemesi
- Sakarya’da Pöh Adayları Mülakata Hazırlanıyor
1/20
- SAMGİAD'tan Ankara turu
- Şehitlerimizi Uğurlarken...
- Spor Bakanı Kılıç ile TFF Başkanı Demirören, Samsun’daydı...
- Evlerimizi yıkıyor deltayı betonlaştırıyor
12345678
- Adalet Bakanı Bozdağ: “Uyuşturucu Suçları Kapsamında Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü Sayısının, 2015 Yılında 24 Bin 615 Olduğu Anlaşılmıştır”
- Otobanda Durmaya Çalışan Kamyona Tır Çarptı: 2 Yaralı
- Tokat’ta Yokcu Otobüsü İle Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
- Anayasa Teklifinin İlk Maddesi Kabul Edildi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.