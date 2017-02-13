Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta üst sıraları hedefleyen Erkiletspor, ligin alt sıralarında yer alan zayıf rakibi Argıncıkspor'u 6-1 yenerek ligin...

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta üst sıraları hedefleyen Erkiletspor, ligin alt sıralarında yer alan zayıf rakibi Argıncıkspor'u 6-1 yenerek ligin 20. haftasını üç puan ile kapatmış oldu.

STAT: Argıncık 1 Nolu

HAKEMLER: Mehmet Yeniay xxx, Burak Akcan xxx, Hakan Kuzugüdenli xxx

SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Özdaş

ERKİLETSPOR U-19: Alperen Karataş xx, Bulent Akın xxx, Sait Mert Akgöz xxx, Murat Uyanık xxx, Murat Akar xxx, Okan Recai Ateş xxx, Furkan Kocatürk xx (Dk. 46 Eren Alkan xx), Ramazan Korkmaz xxx, Hacıhan Erciyes xx (Dk. 78 Fırat Aktaş xx), Ahmet Kılıçaslan xxx, Çağatay Gümüş xx (Dk. 57 Furkan Koruca x)

ARGINCIKSPOR: Yusuf Akgül x, Siyami Şahin Güleç x, Ömer Faruk Karaca x, Samih Pancar x, Hasan Yurtsev x, Enes Filik x (Dk. 75 Beytullah Alkan x), Ali Ölçer x, Furkan Aslan x (Dk. 46 Doğukan Kılıç x), İbrapim Çiftçi xx, Beytullah Baykuş x, Mikail Doğan x (Dk. 75 Korhan Gedik x)

GOLLER: Ahmet Kılıçaslan Dk. 9, 40 ve 80, Furkan Kocatürk Dk. 14 ve 27, Fırat Aktaş Dk. 89 (Erkiletspor), İbrahim Çiftçi Dk. 35 (Argıncıkspor)