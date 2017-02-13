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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıralarda yer alan Gençlerbirliği, büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ligde kalma yarışı veren Buğdaylıspor'u...

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıralarda yer alan Gençlerbirliği, büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ligde kalma yarışı veren Buğdaylıspor'u 2-0 mağlup etti. Buğdaylıspor maçı 2 oyuncusunun kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamladı.

STAT: Argıncık 1 Nolu

HAKEMLER: Emre Ünlü *, Rüştü Güner *, Serkan Yıldırım *

SAHA KOMİSERİ: Süleyman Nar

GENÇLERBİRLİĞİ U-19: Harun Bayram xxx, Ablan Dilek xx (Dk. 81 Enescan xx), Batuhan Alen xx (Dk. 67 Doğukan x), Caner Dilli xx, Şafak Aytaş xx, Umut Tunç xx (Dk. 76 Sedat Kurt x), Halit Bayram xx, Tekin Kılıçoğlu xx, Bekir Bendaş xx, Ahmet Özyürek xx, Samet Aydın xxx

BUĞDAYLISPOR U-19: Mehmet Akagündüz xx, Furkan Aydın xx, Oğuzhan Çelik x, İsmail Aslankoç x, Efe Ufukhan Kırçıl x, İbrahim Çalış xx, Necati Gezer xx, Ahmet Sarpkaya x (Dk. 70 Mustafa x), Osman Karapınar xx, Alper Dönmez xx, Remzi Yıldırım x

GOLLER: Samed Aydın Dk. 20, Enescan Dk. 90 (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KARTLAR: İsmail Aslankoç Dk. 63, Efe Ufukhan Kırçıl Dk. 90 (Buğdaylıspor)

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

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