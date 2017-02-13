Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Kayseri Şekerspor, ligin 20. hafta maçında Esen Makina Belsinspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 3-0 yenerek zirve iddiasını sürdürmüş oldu.
STAT: Argıncık 2 Nolu
HAKEMLER: Recep Güneş xx, Dursun Asutay xx, Bekir Kahraman xx
SAHA KOMİSERİ: Ceyhan Denli
KAYSERİ ŞEKERSPOR U-19: Seyit Buğra Boran xxx, Ömer Baki Sarıkurt xxx, Niyazi Albayrak xxx, Batuhan İlhan xx (Dk. 83 Veli x), Hakan Çıtak xxx, Yusuf Oğuz xx, Abdullah Öztürk xx (Dk. 75 Ensar Burgu x), Mehmet Doğru xxx, Ramazan Aksoy xxx, Batuhan Kaya xxx, Ali Ateş xx (Dk. 53 Ahmet Can x)
ESEN MAKİNA BELSİN U-19: Kazım Altuntaş x, İsmet Yamaner x, Ahmet Temur xx, Doğukan Gültekin xx, Ramazan Özden x, Burak Yalçınkaya xx, Volkan Efe xx, Samet Gümüş x (Dk. 60 Mehmet x), A.Kadir Karakaya xx, Yaşar Alak x (Dk. 75 Zafer x), Muammer Demirkula x (Dk. 70 Umut x)
GOLLER: Abdullah Öztürk Dk. 62, Batuhan Kaya Dk. 65 (Pen.), Hakan Çıtak Dk. 78 (Kayseri Şekerspor)
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