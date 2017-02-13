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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Yolspor, ligin en alt sırasında yer alan rakibi...

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Yolspor, ligin en alt sırasında yer alan rakibi Amarat Gençlikspor'u 7-0 yenerek en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

STAT: Argıncık 2 Nolu

HAKEMLER: Aydoğan Mantar xxx, Hakan Kuzugüdenli xxx, M.Volkan Şanaral xxx

SAHA KOMİSERİ: Ceyhun Denli

YOLSPOR U-19: Ergin İptaş xxx, Hüseyin Akın xxx, Abdullah Aydilek xxx, Mustafa Alval xxx, Yusuf Nevşehirli xxx, İhsan Yasıt xxxx, Beytullah Özcan xx (Dk. 63 Alpeen Kısır x), İbrahim Türker Tuncerxx (Dk. 63 Ümit Ergüner x), Mustafa Ekinci xxx, Can Ölçer xxx (Dk. 75 Mustafa Topaktaş x), Fatih Kılın xxx

AMARAT GENÇLİK U-19: Yunus Babayiğit x, Uğurcan Biçer x, Yasin Serin x, Emrecan Tetik x (Dk. 20 Suat Polat x), Ömer Osman Köse x (Dk. 46 Mert Yılmaz x), Mustafa Mavi x, Mefair Karadavut x, Hasan Umur Ardıç x, Furkan Çelik x, Doğan Demir x, İbrahim Göksü x

GOLLER: Mustafa Alval Dk. 8, Mustafa Ekinci Dk. 23 ve 85, İhsan Yasıt Dk. 55, 61, 62 ve 75 (Yolspor)

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

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