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Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Teknik Ekibi, Mersin’de Orman Sahalarını İnceledi

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Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Teknik Ekibi, Mersin’de Orman Sahalarını İnceledi
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeler arasındaki işbirliğini geliştirmek, yapılan ormancılık çalışmalarını yerinde görerek bilgi ve beceriyi...

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeler arasındaki işbirliğini geliştirmek, yapılan ormancılık çalışmalarını yerinde görerek bilgi ve beceriyi arttırmak, çalışanlara motivasyon sağlamak amacıyla düzenlediği teknik gezilerde son olarak Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü teknik ekibini misafir etti.

Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Yörükoğlu başkanlığında Mersin'e gelen ekibi, Mersin Orman Bölge Müdür Vekili Durmuş Bilal Akkuş, Bölge Müdür Yardımcısı Yalçın Akın, Silvikültür Şube Müdürü Dr. Hakan Keleş, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Aslanhan karşıladı. Teknik gezi programı kapsamında Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefliğindeki okalüptüs sahaları gezildi ve okalüptüs ormanları hakkında bili verildi. Okalüptüs saha hazırlığı, fidan dikimleri, bakımları ve kesimleri yapılan bölmeler ile okalüptüs ormanlarında hem baltalık işletmesi hem de 2013 yılından itibaren başlayan endüstriyel plantasyon kapsamında kurulanklonal çalışmalar incelendi.

Silvikültür Şube Müdürü Keleş, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün çalışmaları ile ortaya konulan ve en yüksek artımı veren klonlar ile 2013 yılından itibaren tesisine başlanılan okalüptüs ormanının 3 yıllık ölçümlerinin, baltalık olarak işletilen okalüptüs ormanının 10 yıllık ortalamasına denk geldiğini belirtti. Keleş, ayrıca hem melezleme çalışması hem de yeni yapılacak seleksiyonlarla belirlenecek klonlarla oluşturulacak yeni klon bahçesinin gerekliliğine ve önemine değindi.

Öte yandan bölge müdürlüğü sınırlarındaki sedir ormanı denizinden bilgiler paylaşıldı. Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüklerinin yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ayrıca bölgede alt yükselti basamağında bulunan maki formasyonu gezilerek, bilgiler paylaşıldı.

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