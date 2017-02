Kayseri Osb Ve Türk Telekom Arasında Teknolojik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri OSB ve Türk Telekom arasında imzalanan iş birliği protokolü toplantısında konuşan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Morallerimizi yüksek tutarak...

Kayseri OSB ve Türk Telekom arasında imzalanan iş birliği protokolü toplantısında konuşan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Morallerimizi yüksek tutarak ekonomik mücadeleye daha sıkı sarılmalıyız." dedi.

Kayseri OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, içerisinde bulundukları yüzyılın bilgi çağı olduğunu söyledi. Nursaçan, "İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl, bilgi çağıdır. Gelişmiş ülkeler bilim ve teknolojinin gelişmesinin kendilerini daha ileriye taşıyacağının bilincindedirler. Sınırların hızla kalktığı günümüzde iletişim teknolojileri artık hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Bilgi teknolojilerinin gelişimi insanlığın var oluşundan beri süre gelmiş bilgi aktarımını kolaylaştırmış, insanlar arası bilgi alışverişinin en hızlı ve en verimli şekilde yapılabilmesini sağlamıştır." dedi.

Sanayiciler için teknolojik alt yapı gücünün daha önemli hale geldiğine dikkat çeken Başkan Tahir Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayimizin ve sanayicilerimizin dünyanın birçok noktası ile iletişim halinde olduğu, bilginin ve bilgiye ulaşma hızının son derece önemli olduğu günümüzde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde fiber ağının olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Sanayimiz küresel ekonomi ile hızla entegre olmaktadır. Türkiye'nin, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, küresel ekonomide başarıya ulaşmış ve bu başarısını sürekli sürdürülebilir kılabilen şirketlere ihtiyacı vardır. Bunun için önce birlikte düşünüp karar alınması, her türlü sanayi yatırımı değil teknolojiyi yakından takip ederek ülkemiz için daha yüksek katma değer üretebilecek faaliyetler teşvik edilmelidir. Türkiye'nin kalkınmış ve güçlü insanları mutlu ve huzurlu evrensel standartları yakalamış ve dünyada sözü geçen büyük ve güçlü bir ülke olmasında, ekonomimizin bugünlere gelmesinde girişimcilerimizin önemli bir rolü vardır. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden bizler, içerisinde bulunduğumuz zor ve riskli günleri de hep birlikte atlatacağız. Morallerimizi yüksek tutarak ekonomik mücadeleye daha sıkı sarılmalı, yeni yatırımlara, üretime, ihracata ve büyümeye yönelmeliyiz. Yine geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan çalışma hayatında milli seferberlik çağrısına katılım konusunda sanayicilerimizle el ele vererek her zaman olduğu gibi sorumluluk almayı milli bir göre alarak telakki ettiğimizi belirtmek isteriz. Ne terör ne bölgesel sorunlar nede ülkemizin önünü kesmek isteyen şer odakları hedeflerimize asla engel olamayacaklardır. Böyle önemli zamanlarda kritik ve can alıcı hamleler yapmak durumundayız. Artık sorunlarımızı cesaretle çözmek yada çözüyormuş gibi görünerek ertelemek arasında bir tercih yapmalıyız. Beraber çalışabilecek ortak bir akıl varsa, başarı bunun peşinden gelmektedir. Gün, işbirliği ve güç birliği günüdür. Gün, ekonomik kalkınmanın hamlesini daha sıkı sarılma ve yeni başarı hikayeleri yazma günüdür."

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise, "Bugüne kadar 180'den fazla organize sanayi bölgesi, teknopark, serbest bölge ve 800'den fazla sanayi kuruluşuna teknik alt yapımızı götürdük. Birçok bölgeyle iş birliği yaptık. Bu kuruluşların teknoloji ile ülkemiz ekonomisine daha büyük katma değerler sağlayabileceklerini ve rekabet güçlerini artıracaklarını inanıyoruz. Organize sanayi bölgemizle ilk olarak 2011 yılında iş birliği yapmıştık. Kayseri OSB'deki şirketlerin uluslararası iletişimde hız kazanarak güçlenmeleri hedefiyle ilk protokolümüzü yapmıştık. Bugün de protokolün yenilenme günüdür. Bu yeni dönemde de 5 yıllık teknolojik iş birliği anlaşması kapsamında fiber alt yapımızın desteği ile kiralık devre ve noktadan noktaya erişim hizmetleri ile kaliteli, güvenilir, hızlı ses, data ve geniş bant hizmetlerini sunmaya çalışacağız. Böylesine önemli atılımlar yapan, yenilikçi yatırımlar yapan organize sanayi bölgesiyle belki bir adım sonrasını da düşünmemiz konsept olarak başlattığımız akıllı kentler projesinin belki akıllı organize sanayi bölgeleri oluşturmak noktasında bir referans noktası olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı ve hatıra fotoğrafı çekinildi.