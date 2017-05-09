Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan’dan Berat Kandili Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Bu günler, müstesna ve saygı değer günlerdir. Bu geceler, saygı değer gecelerdir. Berat, Allah'a ve onun sevgili habibi Hz. Muhammed Mustafa S.A.V.'e dost olma, hakkın ve hakikatin yanında yer alma ve hayra giden yolları aramak demektir" ifadesinde bulunan Tahir Nursaçan, mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Doğru bilgiye dayalı ve usulüne uygun olarak yerine getirilen ibadetler, dua ve niyazlar, bizleri Yüce Yaratan'a bağlayarak güven ve huzur ikliminin, birey ve toplum huzurunun güçlenmesine vesile olacaktır inşallah.

İslam'da, Allah sevgisine giden yol insan sevgisinden, Yüce Yaratan'ın eseri olan mahlukatı sevebilmekten geçer. Sevgi ve saygı olmadan birlik, dayanışma ve kaynaşma olmaz. İnsani ve ahlaki erdemler de, zaten sevgi ve samimiyet zemininde doğar ve gelişir.

Şunu çok iyi bilmeli ve inanmalıyız ki; Allah'a sığınan, O'ndan korkan, O'nu seven, O'nun emirlerine tam ve kesin bir irade ile bağlanmayı bileni, Allah, dünyada da ahirette de mutlu ve bahtiyar kılar.

Tövbe kapılarının açık olduğu böyle günlerde, fırsatı ganimet bilerek, Allah'ın af ve mağfiretine sığınmalı, O'na layık kul ve ümmet olmaya çalışmalıyız.

Artık, hem insanlık hem ülkemiz adına topyekün yaşanan manevi kayıplar üzerine yeniden düşünüp, yaşanan huzursuzlukların sona ermesi, akan kan ve gözyaşının dinmesi, dinimiz, vatanımız ve milletimizin saadeti, huzuru ve selameti için sevgi ve hoşgörü içinde birlikte yaşamayı öğrenmek, öğretmek ve hayata geçirmek için dua ve niyazda bulunmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kayserili hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."