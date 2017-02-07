Kayseri Osb Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Kdv İndirimi Ve Ötv’nin Sıfırlanması, Piyasayı Hareketlendirecek"

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Nisan ayı sonuna kadar mobilyada KDV'nin % 8'e indirilmesi, dayanıklı tüketim ürünlerinde ise ÖTV'nin...

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Nisan ayı sonuna kadar mobilyada KDV'nin % 8'e indirilmesi, dayanıklı tüketim ürünlerinde ise ÖTV'nin sıfırlanması uygulamasına gidilmesi, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yaptığı değerlendirmesinde, "En hızlı büyüyen ve en fazla istihdam yarayan söz konusu sektörlere önemli bir canlılığın gelmesi, üretim-istihdam, ihracat ve iç piyasaya hareketlilik sağlayacağı tartışılmaz bir durumdur.

Bilindiği üzere içerisinde bulunduğumuz coğrafya, dünyanın en karmaşık, en zor ve en çetin coğrafyasıdır. Dünyaya baktığımızda alışılagelmiş küresel sistemde ciddi değişikliklerin yaşandığını görüyoruz. Güçlü bildiğimiz ekonomiler sallanıyor, güçlü görülen yapılar tek tek yıkılıyor" ifadesinde bulundu.

"Herkesin kendi sorunlarına odaklandığı bu süreçleri yerinde ve zamanında değerlendirmeliyiz" diyen Nursaçan, "Ülke olarak, yüksek milli değerlere sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olmak en önemli hedefimiz olmalıdır.

İş dünyası olarak, Hükümetimizin 2023 hedeflerini gerçekleştirme noktasında ekonomik reform odaklı, yatırım hamlelerinin devam ettiği, demokratikleşme, güven, istikrar ve ekonomik refahın devamlılığının sağlanacağına, yeni, güçlü ve büyük Türkiye'de yaşanmakta olan bu değişim ve gelişim hamlesinden daha da güçlenerek çıkacağımıza,, çalışmaya, üretmeye devam eden bir ülke olarak, her türlü zorluğun altından kalkacağımıza olan inancımız tamdır." diye konuştu.