Kayseri Şeker’den Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanımasına Tepki

Kayseri Şeker, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamalarının ardından fabrika girişine "Mescid-i Aksa Kutsalımızdır,...

Kayseri Şeker, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamalarının ardından fabrika girişine "Mescid-i Aksa Kutsalımızdır, sahip çıkmalıyız" yazılı pankart astı.

ABD'nin, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanındığı ve İsrail'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınacağı" yönündeki sorumsuz açıklamalarını Kayseri Şeker yönetimi de kınadı. Yönetim, tepkisini ilk etapta fabrika girişine astığı "Mescid-i Aksa Kutsalımızdır sahip çıkmalıyız" yazılı pankart ile dile getirdi.