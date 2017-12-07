  • BIST 106.004
  • Altın 155,929
  • Dolar 3,8605
  • Euro 4,5474
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Kayseri Şeker’den Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanımasına Tepki

» »
Kayseri Şeker’den Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanımasına Tepki
Kayseri Şeker, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamalarının ardından fabrika girişine "Mescid-i Aksa Kutsalımızdır,...

Kayseri Şeker, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamalarının ardından fabrika girişine "Mescid-i Aksa Kutsalımızdır, sahip çıkmalıyız" yazılı pankart astı.

ABD'nin, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanındığı ve İsrail'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınacağı" yönündeki sorumsuz açıklamalarını Kayseri Şeker yönetimi de kınadı. Yönetim, tepkisini ilk etapta fabrika girişine astığı "Mescid-i Aksa Kutsalımızdır sahip çıkmalıyız" yazılı pankart ile dile getirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iğdır’da Kudüs Protestosu07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Trabzon’da Stk’lardan ’Kudüs’ Protestosu07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Erzincan Memur- Sen İl Temsilciliği’nden Kudüs Açıklaması07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kuvayi Milliyeciler Görev Bölümü Yaptı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Küçük Mustafa Mahallesi’nde Otopark Ve Yaya Yolu Çalışması Tamamlandı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki Tatbikat Gerçeğini Aratmadı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Gürsoy Grup’a ’Çevreci Tesis’ Ödülü07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kilis’te Mehteranlı Kurtuluş Kutlaması07 Aralık 2017 Perşembe 13:24
  • Başkan Atilla: “Halkımıza Faydalı Hizmetler Sunmak İçin Varız”07 Aralık 2017 Perşembe 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti