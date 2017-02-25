Kayseri Ticaret Odası A Sınıfı Tobb Akreditasyon Belgesini Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Törende; Kayseri Ticaret Odası'na, TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde A Sınıfına yükselmesi nedeniyle belge takdim edildi.

Törene; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO Başkan Yardımcısı ve TOBB Akreditasyon Kurulu Üyesi Celal Hasnalçacı, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Bahri Coşkun, Selim Merter Temtek ve Veysel Uslu, KTO Meclis üyeleri ve personel katıldı.

Oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla TOB tarafından yürütülen "Akreditasyon Sistemi"ne yönelik törende Kayseri Ticaret Odası 2016 yılında yapılan denetim sonucunda A sınıfına yükselmesi nedeniyle 5 yıldızlı hizmet belgesini aldı.

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Törenine ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kalabalık bir heyet olarak törene katıldıklarının ve Oda'nın bu başarısının tüm üyeleri mutlu ettiğini belirtti.

TOBB Akreditasyon sistemine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hiçyılmaz, 2013 yılında yapılan TOBB akreditasyon denetiminde B sınıfına, 2016 Aralık ayında yapılan denetim ile de A sınıfına yükseldiklerini söyledi.

Hiçyılmaz, "Biz yönetime geldiğimizde C sınıfı akreditemiz vardı. Daha sonra bunu B sınıfına çıkardık. 2016 yılı yapılan denetimle ise A sınıfına çıkarmış olduk. 3 yılda bir yapılan bir denetimleri odaların verdikleri hizmetler bakımından hem akredite olmaları ve hem de sınıflandırılmaları söz konusu. Yapılan çalışmalar neticesinde bizim A seviyesine çıkmamız. Çok onur vericidir. Bu konumda olmak bizi onurlandırıyor. Ama henüz en üst puanı almadık. En üst seviyede üyelerine hizmet veren Oda olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Tören sonrasında Kayseri Ticaret Odası heyeti törenin düzenlendiği TOBB İkiz Kuleler konferans salonu önünde fotoğraf çektirdi.