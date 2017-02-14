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Kayseri Ticaret Odası, Galatasaray Maçında Kayserispor’a Destek Oldu

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Kayseri Ticaret Odası, Galatasaray Maçında Kayserispor’a Destek Oldu
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Pazar günün oynanan Galatasaray maçında kafile başkanı oldu.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Pazar günün oynanan Galatasaray maçında kafile başkanı oldu.

Hiçyılmaz, "Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak, Kayserispor'a destek vermekten dolayı mutluluk duyduk. Galatasaray karşısında alınan galibiyet de bizleri ayrıca mutlu etmiştir." dedi.

Kayserispor'un, şehrin önemli bir markası olduğunun altını çizen Hiçyılmaz, "KayserisporBaşkanı Sayın Erol Bedir'in talebi üzerine Kayserispor'un Galatasaray maçında kafile başkanı olarak destek verdik. Şehrimizin tanıtımında büyük rol oynayan Kayserispor'a destek vermekten dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un üst üste aldığı başarılı sonuçlarla Kayserililere moral verdiğini ifade eden Hiçyılmaz, "Kayserispor'un başarısının sürmesi ve ligde kalması hepimiz için önemlidir. İnşallah son haftalarda yaşanan birlik ve beraberlik havası sürer ve KayserisporumuzSpor Toto Süper Ligde mücadele etmeye devam eder." diye konuştu.

Başkan Hiçyılmaz, Kayserispor'a destek konusunda Kayserililere seslenerek, Kadir Has stadının her maçta doldurulması gerektiğini belirtti.

Kayseri Ticaret Odası, Galatasaray Maçında Kayserispor’a Destek Oldu

Kayseri Ticaret Odası, Galatasaray Maçında Kayserispor’a Destek Oldu

Kayseri Ticaret Odası, Galatasaray Maçında Kayserispor’a Destek Oldu

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