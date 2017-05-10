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Kayseri Trafiğinde İlginç Görüntü

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Kayseri Trafiğinde İlginç Görüntü
Kayseri'de, otomobilin bagajında oturarak seyahat eden iki genci gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kayseri'de, otomobilin bagajında oturarak seyahat eden iki genci gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kayseri'de dün akşam vatandaşlar trafikte ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlar beyaz bir otomobilin bagajında oturarak seyahat eden iki genci görünce şaşkınlık yaşadı. İlginç görüntüyü cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş ise, "Kayseri sokaklarında araca sığmayan gençler, bagaja binerek ayak ayak üstüne atmışlar ve keyif çatıyorlar. Bunları motosiklet veya bisiklette görüyoruz ama arabada farklı bir durum. Şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Tavana da almış olsalardı bir kaç kişiyi" diye yorum yaptı.

Yeşil ışığın yanması ile birlikte bagajında iki genç bulunan otomobil trafikte gözden kayboldu.

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