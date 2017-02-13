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Kayseri U-15 Ligi Play-off Grubu

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Kayseri U-15 Ligi Play-off Grubu
Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında Erkiletspor, rakibi Gençlerbirliği karşısında zorlanmadı.

Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında Erkiletspor, rakibi Gençlerbirliği karşısında zorlanmadı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Mavi-Beyazlı takım böylece yeniden şampiyonluk için umutlanırken, Kayseri Gençlerbirliği ise bu yenilgi ile Play-Off'ta tüm iddiasını kaybetmiş oldu.

STAT: Argıncık 1 Nolu

HAKEMLER: Kemal Deliktaş xxx, Furkan Ulu xxx, İzzat Samur xxx

SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Özdaş

ERKİLETSPOR U-15: İbrahim Ateş xxx (Dk. 61 Yasin Gencer xx), Hüseyin Öz xxx, Nurettin Murat xx, Bekir Aslan xx (Dk. 42 Osman Göktepe xx), Enes Koçak xxx, Hakan Düşmez xxx, Tolgahan Alan xx (Dk. 54 Berkcan x), Oğuzhan x (Dk. 18 Mustafa Kaan Demirbaş xx), Kemal Adamel xxx, Yasin Tarım xxx, Muhammed Talha Yıldırım xxx

GENÇLERBİRLİĞİ U-15: Eray Şahin x, Fatih Aktaş x, Yusuf Koçyiğit x(Dk. 52 Sabri Enes Doğan x), Yunus Emre Şahin xx, Necati xx, Eren Demir xx, HasanPamuk xx, Berat Eşkin x (Dk. 28 Serhat Pekin x), Berkay Özdemir x (Dk. 67 M.Ali x), Abdülsamet Akbulut xx, Burak Karabulut xx

GOLLER: Abdülsamet Akbulut Dk. 13 (K.K.), Nurettin Murat Dk. 22, Muhammed Talhan Yıldırım Dk. 50 (Erkiletspor)

Kayseri U-15 Ligi Play-off Grubu

Kayseri U-15 Ligi Play-off Grubu

Kayseri U-15 Ligi Play-off Grubu

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