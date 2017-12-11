Kayseri U-16 Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında Play-Off kovalayan iki takımın karşılaşmasında Belsinspor, rakibi Buğdaylıspor'u ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 yenerek puanını 6'ya çıkarmayı bildi.
Stat: Serkent
Hakemler: Mufstafa Göksu xx, Adnan Kaygısız xx, Hakan Aydın xx
Belsinspor U-16: Muhammed Yenidoğan xx, Çağrı Aslan xx (Dk. 44 Furkan Çelik xx), S.Murat Aslan xx (Dk. 50 Volkan Bedel x), Burak Yıldıran xx (Dk. 25 Enes Umut Alak xx), Barış Yücel xx, Ömer Can xx, Ramazan Yılmlaz xx (Dk. 71 Yasin Köşker x), Görkem Çavdar xx, Uğur Alper xxx, Ömer Söyler xx, Eren Ayyıldız xx
Buğdaylıspor U-16: Mehmet Atalay x, Sami İnkayası xx, İsmail Gündüz xx, Emre Kestane xx, Süleyman Karaman xxx, Ömerhan Çetinkaya xx, Yusuf Özsoy x (Dk. 54 Yusuf Kenan Bayram x), Yusuf Kılıçlı xx, Alperen Göktürk x (Dk 47 Murat Çift x) , Halil Can Durmuş xxx, Durdu Tepeli x (Dk 70 Aşkın Okur x)
Goller: Uğur Alper dk. 11 ve 25 (E.M.Belsin), Halil Can Durmuş Dk. 17 (Buğdaylıspor)
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