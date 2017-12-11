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Kayseri U-16 Ligi C Grubu

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Kayseri U-16 Ligi C Grubu
Kayseri U-16 Futbol Ligi C Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Barogücü, güçlü rakibi Demirspor'u 4-0 yenerek Play-Off yolunda önemli bir adım...

Kayseri U-16 Futbol Ligi C Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Barogücü, güçlü rakibi Demirspor'u 4-0 yenerek Play-Off yolunda önemli bir adım attı.

Stat: Serkent

Hakemler: Birtan Ekren xxx, Sami Yılmaz xxx, Mustafa Soner Yüce xxx

Barogücü U-16: Mikail Çelik xxx, İsmail Uğur xx, Samet Koçyiğit xx (Dk. 60 Ömür Harmancı xx), Resulcan Selvi xx, Emre İpcin xxx, Eren Yıldız xx (Dk. 42 Ahmet Can xx), Zeki Hallavi xxx, Zekai Kepezkaya xxx, Murat Çelik xxx, Yusuf Şengül xxx

Demirspor: Yüksel Karslıoğlu x, Emir Tük x, Emircan Kaya xx, Alican Kaya xx, Ali Geze x (Dk 76. Ali Buğrahan x), Behçet Etçi x, Furkan Erdoğan xx, Onur Aktepe x (Dk. 67 Muhammed Şanlı x), Nuh Can Livköşkeçoğlu xx, Furkan Taha Kınacı x (Dk 51 Yusuf Alperen Karabulut x), Yusuf Demir x

Goller: Eren Yıldız Dk. 40, Zekai Kepezkaya Dk. 50 ve 70, Ömür Harmancı Dk. 63 (Barogücü)

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