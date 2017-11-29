  • BIST 102.342
  • Altın 163,594
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Kayseri Ve Bölgenin En Büyük Camisi İbadete Açıldı

» »
Kayseri Ve Bölgenin En Büyük Camisi İbadete Açıldı
Mimar Sinan'ın Selimiye Cami eserinden faydalanılan, 4 minareli, 3 şerefeli ve 10 bin kişi kapasiteli Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fevzi Mercan Cami, Kayseri...

Mimar Sinan'ın Selimiye Cami eserinden faydalanılan, 4 minareli, 3 şerefeli ve 10 bin kişi kapasiteli Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fevzi Mercan Cami, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Mevlid Kandili'nde ibadete açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışanların dini vecibelerini yerine geçirmeleri amacıyla Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye nitelendirdiği Selimiye Cami'nden esinlenilerek projelendirilen caminin inşaat çalışmaları 23.11.2013 tarihinde başladı. Kayserinin en büyük, ülke genelinde ise diğer büyük camiler arasında ön sıralarda yer alan caminin ismi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun kararı ile "Kayseri Organize Sanayi Fevzi Mercan Cami olarak belirlenen cami, yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yapımına, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Cami Yaptırma ve Güzelleştirme Derneği'nin de destek olduğu Kayseri Organize Sanayi Fevzi Mercan Cami, Mevlid Kandili'nde ibadete açıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı konuşmada, ortaya çıkan eserin söylenmek istenen ne varsa kendisinin söylediğini ifade ederek, cami hakkında bilgiler verdi. Nursaçan, "Büyük usta Mimar Sinan'ın Selimiye Cami'nden esinlenerek projesi hazırlanan bu caminin inşaatına 2013 yılı içerisinde başlanmıştır. Toplam 25 bin metrekarelik alan olan caminin ana kubbe yüksekliği 41 metre çapı ise 32 metredir. Ana kubbe 5 yarı kubbeyle desteklenmektedir. Camimizin hat, nakış, motif ve süsleme sanatında Selimiye Cami'nden örnek alınmıştır. Camiye 3 ayrı kapıdan girilmekte olup, çivisiz, tamamı geçmeli sistem el oyması kündekari ahşap tekniği kullanılmıştır. Caminin 333 penceresi, 1 açık otoparkı bulunmaktadır. Camide su kaynaklı ısı pompası kullanılarak yerden ısıtma ve serinletme sistemi kullanılmıştır. 73 metre uzunluğunda 4 minareli olan cami 10 bin kişi kapasitelidir. Cami inşaatı için Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kaynaklarından 14 milyon, bağışlardan ise 7 milyon destek sağlanmıştır. Bugünkü değerlere göre caminin yaklaşık maliyeti 40 milyon Türk Lirası civarındadır. Bu mabedin inşa ve temelinde emeği geçen ve maddi manevi desteğini esirgemeyen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Kayseri Organize Sanayi Müdürü ve yardımcısına, OSB'de görevli birim amirleri ve çalışanlarına, mimarına, mühendisine, müteahhitine ve çalışanına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Nursaçan da konuşmasında, "Ne kadar güzel bir an yaşıyoruz. Sebep olanlardan Mevlam razı olsun. Sevgili peygamberimiz Mekke'den Medine'yi Münevvere'ye geliyor, ilk işi cami yapmak. Cami bu kadar mı önemli? Evet, bu kadar önemli. Efendimizin birinci işi cami yapmak, ikinci işi talebelerin kalacağı yeri yapmak. Üçüncü iş insanları barıştırmak" diye konuştu.

Kayseri'ye ve Organize Sanayi Bölgesi'ne yakışan bir cami olduğunu belirten Vali Süleyman Kamçı ise, "Bu güzel caminin ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir cami oldu, hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Fevzi Mercan Cami ilimize, Organize Sanayi Bölgemize yakışır, güzel bir cami oldu. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada yapılacak ibadetlerin İslam aleminin huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven de yaptığı konuşmada caminin yapımında emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından caminin yapımında katkıları bulunan hayırseverlere plaket takdim edildi. İl Müftüsü Şahin Güven tarafından yaptırılan duanın ardından mevlit programına geçildi. Programa Vali Süleyman Kamçı'nın yanı sıra vali yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlit Kandili’nde Bursa’daki Camiler Doldu Taştı29 Kasım 2017 Çarşamba 19:03
  • Eyüp Sultan’da Mevlit Kandili Coşkusu Havadan Görüntülendi29 Kasım 2017 Çarşamba 19:03
  • Selimiye’de Mevlit Kandili Coşkusu29 Kasım 2017 Çarşamba 18:58
  • Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesi 74 Milyon Tl29 Kasım 2017 Çarşamba 18:48
  • Rize Merkez Sahil Camii’nde Mevlit Kandili Özel Programı29 Kasım 2017 Çarşamba 18:43
  • Devrek’te Mevlit Kandili İdrak Edildi29 Kasım 2017 Çarşamba 18:43
  • Rusya’da Türk-rus İş Forumu Başladı29 Kasım 2017 Çarşamba 18:03
  • Şimşirgil’den Kutlu Doğum Haftası Açıklaması:29 Kasım 2017 Çarşamba 17:53
  • Vali Çiftçi: “Derdinize Derman Olmaya Geldik”29 Kasım 2017 Çarşamba 17:43
  • Vali Kaymak’tan Sanayicilere Kızılderili Atasözü İle Mesaj29 Kasım 2017 Çarşamba 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti