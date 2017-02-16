Kayseri’de 20 Yaşındaki Gencin Ölümüne İlişkin 3 Suriyeli Adliyeye Çıkarıldı

Kayseri'de geçtiğimiz gün 20 yaşındaki bir gencin bıçakla öldürdükten sonra ülkelerine kaçmak isterken yakalanan Suriye uyruklu 3 kişi adliyeye çıkarıldı.

Kayseri'de geçtiğimiz gün 20 yaşındaki bir gencin bıçakla öldürdükten sonra ülkelerine kaçmak isterken yakalanan Suriye uyruklu 3 kişi adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Çorakçılar Mahallesinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada bıçaklanan 20 yaşındaki M.A. hayatını kaybederken, Y.Y. de yaralanarak tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Suriye uyruklu İ.E.H. (22), S.O. (19) ve M.M.'yi (17) ülkelerine kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.