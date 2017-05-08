Kayseri’de 2015’te Öldürülen Kadının Erkek Arkadaşı Tutuklandı

Kayseri'de 2015 yılında kaybolan ve silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan kadının erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 2015 yılında kaybolan ve silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan kadının erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında Betül Türkmen'in (38) ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Dosyayı soruşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalarda Türkmen'in erkek arkadaşı E.T. tarafından tüfekle göğsünden vurularak öldürülüp çuval içerisinde gömüldüğünü belirledi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların alınan ifadelerinin ardından E.T.'nin tarif ettiği Elagöz ve Buğdaylı Mahalleleri arasında bulunan kurutma kanalı yakınlarında yapılan kazı sonucu Betül Türkmen'in cesedi bulundu. Talihsiz kadının cesedinin bulunmasının ardından emniyette işlemleri tamamlanan aralarında E.T.'nin de bulunduğu 6 kişi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 6 kişiden E.T., "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.