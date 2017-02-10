Kayseri’de 3 Asker Fetö’den Gözaltına Alındı

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapmakta olan 3 kişinin örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock'u kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ve mahkeme kararı ile şahıslar görev yaptıkları yerde gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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