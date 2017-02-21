Kayseri’de 4 İmam Ve 2 Kurs Öğretmeni Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 4 imam ve 2 Kur'an Kursu öğretmeni hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 4 imam ve 2 Kur'an Kursu öğretmeni hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, İl Müftülüğünde görevli 4 imam ile 2 kadın Kur'an Kursu öğretmeni hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda 4 şahsın yakalandığı, 1 şahsın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.