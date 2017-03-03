  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Kayseri’de Fetö Operasyonu: 33 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Alındı

» »
Kayseri’de Fetö Operasyonu: 33 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Alındı
Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ihraç edilen 33 bayan öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.

Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ihraç edilen 33 bayan öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor. FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen 33 bayan öğretmen hakkında örgütün haberleşme programı olan Bylock programı kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının alınmasının ardından Kayseri polisi 33 öğretmeni gözaltına almak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş Merkezinde Feci Ölüm03 Mart 2017 Cuma 07:03
  • Otomobil Tır’a Çarptı: 2 Yaralı03 Mart 2017 Cuma 05:39
  • Öğretmen Aracında Ölü Bulundu03 Mart 2017 Cuma 04:43
  • Boş Ev Alev Alev Yandı03 Mart 2017 Cuma 04:18
  • İzmir’de Korkutan Yangın03 Mart 2017 Cuma 03:08
  • Deprem Bile Referandumda Evet Demenin Önüne Geçemedi03 Mart 2017 Cuma 00:53
  • Önce Çadırlara Yerleştiler Sonra İse Sırtlayıp Götürdüler03 Mart 2017 Cuma 00:28
  • İntihar Etmek İsteyen Genç ,Ekmek Bıçağıyla Kız Kardeşini Rehin Aldı02 Mart 2017 Perşembe 23:38
  • Hatay’da Tartışma Kanlı Bitti : 1 Ölü02 Mart 2017 Perşembe 23:33
  • 5. Kattan Düşen Öğretmen Öldü02 Mart 2017 Perşembe 23:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti